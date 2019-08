Mit nur neun Jahren Ex-Spanien-Trainer Luis Enrique trauert um seine Tochter

Der ehemalige spanische Nationaltrainer Luis Enrique (49) trauert um seine Tochter Xana. Wie Enrique selbst auf seinem Twitter-Account am Donnerstagabend bekannt gab, starb Xana im Alter von nur neun Jahren an Knochenkrebs. "Wir werden sich sehr vermissen, aber jeden Tag in unserem Leben an dich denken, in der Hoffnung, dass wir uns irgendwann wiedersehen. Du wirst der Stern sein, der unsere Familie lenkt."