Mit nur 57 Jahren gestorben Russell Crowe und Rita Wilson trauern um "Juwel" Kelly Preston

Sarah Paulson bricht es das Herz

Während viele ihrer Kollegen und Kolleginnen sich zu dem traurigen Post Travoltas äußerten, fand "American Horror Story"-Star Sarah Paulson (45) keine Worte. Sie kommentierte die Todesmeldung lediglich mit mehreren gebrochenen Herzen. Unterdessen schrieb Maria Shriver (64), Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger (72), bei Twitter, dass sie schockiert sei. "Kelly war eine so strahlende, liebevolle Seele, eine talentierte Schauspielerin und eine liebevolle Mutter und Ehefrau. Es bricht mir das Herz für ihre Familie, die bereits genug Trauer und Kummer erfahren musste."

Und auch Schauspieler und Synchronsprecher Josh Gad (39) stehe nach eigener Aussage unter Schock. "Was für eine schöne und erstaunliche Schauspielerin und Person. Es ist so traurig zu hören, dass sie in so jungem Alter von uns gegangen ist", nahm er bei Twitter Abschied von Preston.