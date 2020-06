Mit nur 27 Jahren Tochter von Country-Legende bei Autounfall tödlich verunglückt

Williams-Dunning habe demnach die Kontrolle über ihren SUV verloren und sich überschlagen. Wie es zu dem Unglück mit dem Wagen, in dem auch ihr Ehemann Tyler Dunning (29) saß, auf einem Highway nahe Henry County gekommen ist, ist noch unklar. Weitere Autos sollen am Unfall nicht beteiligt gewesen sein. Williams-Dunnings Mann wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Genauere Informationen zu seinem Gesundheitszustand sind bisher nicht bekannt.