Mit Nüssen oder Beeren So gelingt das selbstgemachte Granola

Knusprig braun backen

Im letzten Schritt kommt das Backblech in den vorgeheizten Ofen. Je nach Zutaten kann die Röstzeit variieren. Deshalb sollte man das Granola zunächst zehn Minuten bei 180 Grad backen - und anschließend alles einmal gut verrühren. Danach kommt das Blech erneut für etwa zehn Minuten in den Ofen. Dabei sollte man es nicht aus den Augen lassen, damit das Granola sein sattes Braun erreicht. Ist man mit der Röstung zufrieden, nimmt man das Blech aus dem Ofen und lässt das Granola abkühlen, nachdem man es ein letztes Mal durchgemischt hat. Danach am besten in einem luftdichten Behälter lagern.