Mit neuer Serie "How I Met Your Mother"-Star Jason Segel meldet sich zurück

Als Marshall Eriksen spielte sich Jason Segel (40) in die Herzen aller Fans der US-Sitcom "How I Met Your Mother" (HIMYM). Nach neun Staffeln war im Jahr 2014 Schluss. Seitdem hat der heute 40-Jährige nur vereinzelt Rollen übernommen und sein erstes Kinderbuch, "Nightmares! - Die Schrecken der Nacht", veröffentlicht. Nun kehrt Jason Segel in die Serienwelt zurück.