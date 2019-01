Mit neuem Tattoo ins neue Jahr Justin Bieber: Er hat da jetzt was im Gesicht

Neues Jahr, neues Tattoo: Justin Bieber (24, "What Do You Mean?") hat sich für seinen Start ins Jahr 2019 erneut tätowieren lassen - und zwar im Gesicht! Der Tätowierer Jonboy veröffentlichte auf seiner Instagram-Seite einen Schnappschuss, auf dem die neueste Körperverzierung des Sängers bestens zu sehen ist. Über Biebers Augenbraue steht nun in verschnörkelten Lettern der Schriftzug "Grace" (auf Deutsch: Gnade).