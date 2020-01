Mit Natürlichkeit punkten Die angesagtesten Frisurentrends 2020

Das neue Jahr steht in puncto Haartrends ganz im Zeichen der Natürlichkeit: Aufwendige Hochsteckfrisuren und professionelles Styling vom Friseur sind out. Stattdessen kann Frau mit natürlich aussehenden Strukturen punkten. Leichte Wellen oder gar wilde Locken sind der Hit - am besten ohne Lockenstab, sondern lediglich mit Stylingprodukten wie Salzspray und Schaumfestiger gezaubert.