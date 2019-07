Mit Musiker Robbie Arnett Nach drei Jahren Beziehung: "Avenger" Elizabeth Olsen ist verlobt

Schauspielerin Elizabeth Olsen (30), die jüngere Schwester der berühmten Olsen-Zwillinge Ashley und Mary-Kate (33), hat sich verlobt. Der glückliche Ehemann in spe ist demnach der Musiker Robbie Arnett, mit dem der Star aus Marvel-Filmen wie "Avengers: Infinity War" oder "The First Avenger: Civil War" bereits seit rund drei Jahren zusammen ist. Das berichtet die US-amerikanische Seite "People" und beruft sich dabei auf einen Freund des Paares.