Mit modernen Methoden So lösen Sie das Problem der dauerhaften Haarentfernung

Die dauerhafte Haarentfernung per Laser

Diese Form der Haarentfernung dürfte wohl die bekannteste Methode sein. Das Laserlicht sendet Wellen in die Haare- genauer gesagt in die Haarfollikel, das Melanin in den Haaren dient den Wellen als Leiter. In der Haarwurzel entsteht eine Hitze von etwa 60 Grad Celsius, somit wird die Haarwurzel zerstört. Das Positive an dieser Methode: umliegendes Gewebe (Haut, etc.) wird geschützt, da der Laser sehr zielgerichtet eingesetzt werden kann. Zudem darf die Methode des Laserns nur von einem Arzt durchgeführt werden, nicht in einem herkömmlichen Kosmetikstudio. Nach wenigen Sitzungen sind die ungeliebten Haare entfernt. Je nach Haarwuchs oder Intensität kann es vorkommen, dass eine weitere Laserbehandlung nötig ist. Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen der Laser ist es auch möglich, besonders helle Haare zu entfernen. Da diese wenig Melanine enthalten, war die Entfernung per Laser bis vor wenigen Jahren beinahe unmöglich. Auch besonders dunkle Haare können nun besser entfernt werden, da die Laser tiefer in die Haarschichten eindringen können. Nach der Laserbehandlung sollte ein Aufenthalt in der prallen Sonne vermieden werden, auch ein Besuch auf der Sonnenbank ist nicht empfehlenswert, da die Haut nach der Laserbehandlung sehr empfindlich ist. Pro Sitzung fallen Kosten an, die sich in einem Rahmen von 50 Euro und mehr bewegen können. Die Kosten werden nicht von der Krankenkasse übernommen.