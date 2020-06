Münchnerinnen bei Theorieprüfung aufgefallen

Die beiden 27 Jahre alten Frauen mit Wohnsitz in München mussten am 19. Juni ihre theoretische Prüfung in einer Fahrschule in Unterhaching schreiben. Der Aufsichtsperson im Raum fielen die beiden Prüflinge dabei aber wegen ihres seltsamen und auffälligen Verhaltens auf. Sie hatte den Verdacht, dass sie schummeln und informierte daraufhin die Polizei.