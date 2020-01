Mit Micky Maus in der Hand Sie kann schon laufen: Diane Kruger teilt seltenes Video ihrer Tochter

Diane Kruger (43) hat auf Instagram ein Video mit ihren Followern geteilt, in dem ihr im November 2018 zur Welt gekommenes Töchterchen zu sehen ist. Die Kleine, ihr Vater ist Schauspieler Norman Reedus (50, "The Walking Dead"), erkundet dabei auf ihren eigenen Beinen und mit einer Micky-Maus-Puppe in der Hand die Stadt. Während sie in einer dicken Winterjacke mit Kapuze einen Bürgersteig entlang stapft, hält ihre Mutter den besonderen Moment per Kamera fest.