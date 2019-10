Mit VR-Brille und Kopfhörer in die Röhre

Seit zwei Wochen gibt es den Kino-Kernspin im Deutschen Herzzentrum an der Lazarettstraße. Die kleinen Patienten, die hier zur Untersuchung in den MRT müssen, bekommen eine spezielle Virtual-Reality-Brille und Kopfhörer aufgesetzt und werden so während der langen Prozedur in der engen Röhre abgelenkt und beruhigt. Wie auf einer rund drei Meter entfernten Kino-Leinwand erscheinen die Bilder von Cinderella, Dumbo, Elsa und Mickey Maus.