Mit Michael Schultes ESC-Song Jamie-Lee Kriewitz: Jetzt tritt ihr Verlobter bei "The Voice" an

2015 gewann Jamie-Lee Kriewitz (20) die Musikshow "The Voice". Die damals noch minderjährige Sängerin konnte mit der Schützenhilfe ihrer Coaches Smudo (50) und Michi Beck (50) von den Fantastischen Vier die fünfte Staffel für sich entscheiden. Nun will es ihr Verlobter Fabian Riaz (30) seiner Liebsten nachmachen. Der 30-Jährige aus Magdeburg tritt am Donnerstag (20:15 Uhr, ProSieben) mit dem Song "You Let Me Walk Alone" von Michael Schulte (28) bei den Blind Auditions an.