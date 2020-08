München - Mit Schal und Mütze getarnt war Peter F. (30, Name geändert) am 17. Dezember des vergangenen Jahres an Bord der Alten Utting in der Lagerhausstraße gegangen. Sein Ziel: der Tresor im Büro des Gastronomie-Schiffes. Dort war sein ehemaliger Chef (28) gerade dabei, Wechselgeld für die Bars an Bord zu holen. Vor Gericht erzählt der 28-Jährige, dass der Räuber beim Eintreten ein Messer und eine Plastiktüte in den Händen hielt. Laut Anklage hatte der Räuber auch noch einen Elektroschocker dabei.