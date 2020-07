Mit Maske bei "Undine"-Vorstellung Frank-Walter Steinmeier feiert den Kino-Neustart in Berlin

Darum geht's in "Undine"

"Undine" war 2020 auf der Berlinale im Rennen um den Goldenen Bären, musste sich aber "There Is No Evil" geschlagen geben. Dafür erhielt Paula Beer für ihre Performance den Silbernen Bären. Nun kommt "Undine" in die deutschen Kinos. Worum geht es in dem Film, der eine Neuinterpretation des Mythos um die geheimnisvolle Wasserfrau darstellt?