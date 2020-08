Mit lustiger Mailbox-Nachricht Keine Corona-Partys: Ryan Reynolds wendet sich an kanadische Jugend

John Horgan (61), Premier der kanadischen Provinz British Columbia, hat kürzlich in einer Pressekonferenz einen berühmten Landsmann um Hilfe gebeten, wie ein Clip auf Twitter zeigt. Der Politiker möchte Jugendliche davon überzeugen, auf Partys in Zeiten von Corona zu verzichten. "Das ist eine Aufgabe für 'Deadpool'. Ryan, wir brauchen dich hier. Ruf mich an, meine Nummer gibt es online", wendete sich Horgan an Schauspieler Ryan Reynolds (43), der in Vancouver (B.C.) geboren wurde, und an seine Rolle in der "Deadpool"-Comicverfilmung. Horgan bittet Reynolds, aber auch andere Promis wie Seth Rogen (38), die aus der Provinz stammen, ein Machtwort zu sprechen.