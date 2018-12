In Miami und Istanbul

Dort genossen die beiden am Freitag offenbar ihre Zweisamkeit. Laut "Bild" wurden sie außerdem vor kurzem gemeinsam in Istanbul, wo der Torwart als Leihspieler des FC Liverpool bei Besiktas Istanbul unter Vertrag steht, beim Einkaufen gesichtet. Der Torwart verbringt seinen Urlaub in Miami - was wiederum Fotos auf seinem Instagram-Profil nahelegen.



Was ist mit Gavin Rossdale?

Für Verwirrung sorgen die Knutsch-Fotos mit dem Sportler, da zuletzt über eine Beziehung von Sophia Thomalla und Musiker Gavin Rossdale (53, "Broken Pieces") spekuliert worden war. Anfang November hatten die 29-Jährige und der Ex-Mann von Gwen Stefani (49, "The Sweet Escape") noch gemeinsam eine Gala in Los Angeles besucht.

Im Video: Verwirrung um Liebesleben von Sophia Thomalla