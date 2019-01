Mit knapp zwei Promille S-Bahn-Streit eskaliert: Mann attackiert Widersacher mit Glasflasche

Berg am Laim - Am Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, gerieten zwei Männer in einer S6 in Streit, das teilt die Bundespolizei mit. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte schließlich, als ein 23-jähriger Mann mit einer ungeöffneten Bierflasche nach einem 18-Jährigen schlug. Er verfehlte ihn jedoch, woraufhin er die Flasche warf und seinen Kontrahenten am Bein traf. Um weitere Attacken zu vermeiden, nahm der Teenager die Flasche und warf sie an der Haltestelle Berg am Laim aus der S-Bahn.