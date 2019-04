Mit Keith Urban in Las Vegas Nicole Kidman: So schön kann Superstar-Liebe sein

Keith Urban, der in einem dunklen Anzug erschienen war, durfte sich dann über den wichtigsten Preis des Abends freuen. Er wurde zum "Entertainer des Jahres" gekürt. In seiner Dankesrede sprach er auch seine Frau an: "Ich danke dir so sehr, Baby Girl, ich liebe dich so sehr", sagte er laut "People". Auch seinem Team und den Fans zollte der Musiker Respekt - und er bedankte sich bei seinen Kindern. Zusammen mit Kidman hat er die beiden Töchter Sunday Rose (10) und Faith Margaret (8).