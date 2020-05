Mit Joey King und Joel Courtney "The Kissing Booth 2": Nachfolger kommt bereits im Juli

Wann geht es los?

In einem Stream auf YouTube kündigte Joey King (20) an, dass die Fortsetzung ab dem 24. Juli verfügbar sein wird. Die Schauspielerin gab die Figur Elle Evans, eine der Hauptrollen im ersten Teil. Auch in "The Kissing Booth 2" wird sie selbstverständlich dabei sein - genauso wie unter anderem Joel Courtney (24).