Mit Jamie Foxx zur Met Gala Katie Holmes: Endlich steht sie zu ihren Gefühlen

Zwar liefen die beiden Stars nicht gemeinsam über den roten Teppich, Foxx und Holmes posierten aber im Laufe der Veranstaltung Arm in Arm für Pärchen-Bilder. Die Schauspielerin trug ein violettes Tüllkleid von Zac Posen mit Feder-Verzierungen an den Schultern und langer Schleppe. Ihre Haare hatte sie zu einer edlen Hochsteckfrisur gestylt. Passend zum Kleid seiner Begleitung erschien Foxx in violetten Schuhen. Ansonsten hielt es der Hollywood-Star klassisch mit schwarzem Anzug, weißem Hemd und dunkler Krawatte.