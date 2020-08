Mit Ivo Kortlang und Armin Rohde "Tonis Welt": Startschuss für das "Club der roten Bänder"-Spin-off

Für Anton "Toni" Vogel, gespielt von Ivo Kortlang (26), aus der VOX-Serie "Club der roten Bänder" beginnt ein neues Abenteuer. In der Dramedy-Serie "Tonis Welt" dreht sich alles um ihn und seine Freundin Valerie (Amber Bongard, 22). Die Dreharbeiten zum neuen Serien-Spin-off, in dem auch Armin Rohde (65) und Kai Schumann (44, "Heldt") zu sehen sein werden, sind laut Angaben des Senders in und um Köln gestartet.