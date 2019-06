In der Stadtverwaltung rechnet man damit, dass sich "die Zahl der Roller im Lauf des Sommer merklich" erhöhen wird. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) steht mit bislang zwölf Unternehmen in Kontakt, die alle in München E-Scooter zum Verleih anbieten wollen. Die Planer im KVR gehen von rund 10.000 E-Scootern aus, die demnächst auf München Straßen fahren werden.