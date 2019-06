Mit Instagram-Post Cara Delevingne und Ashley Benson heizen die Liebesgerüchte wieder an

Sind Cara Delevingne (26, "Valerian") und Ashley Benson (29, "Pretty Little Liars") ein Paar oder nicht? Gerüchte über ihre angebliche Liaison gibt es schon länger. Nun hat Cara Delevingne mit ihrem neuesten Instagram-Post die Spekulationen erneut befeuert. Sie veröffentlichte ein Video, in dem sich die beiden Frauen innig küssen. Was steckt dahinter?