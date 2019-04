Mit ihrem Verlobten Joe LoCicero Gina Rodriguez: Turtel-Auftritt auf dem roten Teppich

Der Netflix-Streifen "Someone Great" (ab 19. April verfügbar) feierte in Los Angeles Premiere. Mit dabei war auch die Hauptdarstellerin der Romantik-Komödie, Gina Rodriguez (34, "Jane the Virgin"). Die Schauspielerin strahlte nicht nur, weil ihr Verlobter Joe LoCicero an ihrer Seite war. Auch ihre elegante Robe sorgte dafür, dass Rodriguez im Rampenlicht glänzte.