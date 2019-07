Mit ihr hat niemand gerechnet "The Masked Singer": Dieser Ex-"GZSZ"-Star ist der Schmetterling

Die zweite Folge von "The Masked Singer" ist über die Bühne - und auch dieses Mal fiel am Ende wieder eine Maske. Welchen verkleideten Star-Sänger hat es dieses Mal erwischt? Zittern mussten am Ende der Show die Promis, die in folgenden Kostümen steckten: Panther, Schmetterling, Kakadu, Eichhörnchen.