Am Sendlinger Tor wollten Polizisten gegen 4:20 Uhr den Fahrer eines VW kontrollieren – eigentlich nichts besonderes. Doch der 39-Jährige gab Gas und flüchtete Richtung Stachus, gefolgt von der Streife. Die Beamten forderten Verstärkung an. An der Leopoldstraße baute die Polizei ein sogenannte "Anhaltestelle" auf, wollte also den Wagen stoppen.