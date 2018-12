Mit Hilfe von Gregor Gysi Lars Eidinger: Sein "Bravo"-Traum wird wahr

Die Zeitschrift "Bravo" zählt zu den bekanntesten Jugendzeitschriften im deutschsprachigen Raum. Schauspieler Lars Eidinger (42, "Babylon Berlin") hatte schon lange den Traum, einmal auf einem der Poster der Zeitschrift vertreten zu sein. Und dieser Traum geht nun in Erfüllung. Auf seinem Instagram-Account veröffentliche Eidinger den Screenshot einer Nachricht, in dem ihm die "Bravo"-Redaktion mitteilt, dass sein Poster am 16. Januar 2019, in Ausgabe Nr. 3, erscheinen wird. Sein Dank richtet sich natürlich auch an Politiker Gregor Gysi (70), der maßgeblich daran beteiligt war.