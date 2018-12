Mit Herbert Grönemeyer und Co. "The Voice of Germany": Großes Staraufgebot beim Finale

Die Musikshow "The Voice of Germany" wartet zum Finale am kommenden Sonntag (20:15 Uhr, Sat.1) wieder mit jeder Menge Stars auf. So haben sich die deutsche Musiklegende Herbert Grönemeyer (62, "Tumult"), die mehrfach ausgezeichnete dänische Band Lukas Graham, die Erfolgs-Sänger Tom Odell (28, "Another Love") und Zara Larsson (20, "So Good"), Grammy-Gewinnerin Jess Glynne (29, "All I Am") sowie Chart-Stürmer Olly Murs (34, "That Girl") als Acts für die Live-Sendung angekündigt.