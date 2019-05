Mit Hautpflegeprodukten Kylie Jenner baut ihr Beauty-Imperium aus

Bereits am 22. Mai wird ihre neue Beauty-Linie an Hautpflegeprodukten an den Start gehen. Denn für Jenner gehen Make-up und Hautpflege Hand in Hand. Die 21-Jährige verspricht ihren Followern: "Alles ist tierversuchsfrei hergestellt worden, vegan, glutenfrei, ohne Paraben und Sulfate und für alle Hauttypen geeignet."