Mit "Harry Potter" wurde sie berühmt Emma Watson wird 30: Von der Zauberschülerin zur Frauenrechtlerin

Neben ihrer eigenen Ausbildung war es für Emma Watson seit langem eine Herzensangelegenheit, den weltweiten Stellenwert von Bildung für Mädchen hervorzuheben. Die Vereinten Nationen ernannten sie deshalb 2014 zur Sonderbotschafterin für Frauen- und Mädchenrechte. Eine ihrer ersten "Amtshandlungen" war eine Rede im Hauptsitz der Organisation in New York City, in der sie die Kampagne "HeForShe" ankündigte, die Jungen und Männer dazu aufruft, sich für Gleichberechtigung stark zu machen. Nicht allen Menschen gefiel der mutige Auftritt der Britin, innerhalb von zwölf Stunden erhielt sie Drohungen, wie Watson später der "Vanity Fair" preisgab.

Ein neuer Beziehungsstatus geht um die Welt

Aufhalten ließ sich die damals 24-Jährige allerdings nicht. "Wenn sie versucht haben sollten, mich von [dem Einsatz für Frauenrechte] wegzukriegen, dann haben sie genau das Gegenteil erreicht", so Watson damals im Interview. In der Folge weitete die "Vielleicht lieber morgen"-Darstellerin ihr Engagement sogar noch aus. In Uruguay sprach sie über die politische Partizipation von Frauen, beim Wintertreffen des Weltwirtschaftsforums im Januar 2015 über Geschlechtergleichstellung. Das Magazin "Time" platzierte sie deshalb im selben Jahr auf Rang 26 der 100 einflussreichsten Menschen der Welt.

Ihren Feminismus beweist Watson nicht nur durch ihren Einsatz für andere, sondern auch durch ihre Einstellung zu sich selbst. In der britischen "Vogue" nannte sie ihren Beziehungsstatus im Dezember 2019 "self-partnered". Das bedeutet, dass sie eine Beziehung mit sich selbst führt. Sie sei so "sehr glücklich", obwohl sie eine lange Zeit nicht daran geglaubt habe, dass dies möglich sei. Fans der "Harry Potter"-Filme hofften eine Weile, dass sich eine Romanze zwischen ihr und Draco-Malfoy-Darsteller Tom Felton (32) anbahne, bislang sind die beiden aber nur gute Freunde.

Sie wählt ihre Rollen mit Bedacht aus

Neben der Schauspielerei und ihrer Tätigkeit als UN-Sonderbotschafterin arbeitet Emma Watson bereits seit knapp 15 Jahren als Model. 2005 war sie die jüngste Person, die jemals auf dem Cover der "Teen Vogue" zu sehen war. Seitdem war sie in Kampagnen von Burberry und Lancôme sowie dem Fair-Trade-Label People Tree zu sehen, für das sie ohne Bezahlung arbeitete.

Im Kino war Emma Watson übrigens zuletzt Anfang 2020 zu sehen, in "Little Women". In der Neuverfilmung von Regisseurin Greta Gerwig (36) kämpfen junge Frauen gegen das klassische Rollenbild - wie gemacht für Emma Watson.

Aktuell befindet sich die "Die Schöne und das Biest"-Darstellerin aufgrund der Corona-Krise wie viele Millionen andere Menschen auf der Welt in heimischer Isolation. Während ihrer beruflichen Zwangspause meldet sich die Aktivistin aber weiterhin regelmäßig via Instagram zu Wort - um anderen Mut zu machen und sie dazu zu motivieren, ebenfalls zu Hause zu bleiben.