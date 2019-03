Mit großer Babykugel Privater Schnappschuss: Norman Reedus zeigt Diane Krugers Babybauch

Babybauch-Premiere!

Es ist das erste Bild, das Kruger mit Babybauch zeigt. Die 42-Jährige teilt nur selten Privates mit der Öffentlichkeit und hielt ihre Schwangerschaft lange Zeit geheim. In einem offenen Brief appellierte sie Anfang des Jahres an Fans und Fotografen via Instagram: "Wir verstehen zwar, dass einige Menschen gerne ein Bild von unserer Tochter sehen möchten, wir als Eltern wollen aber nichts weiter, als es ihr zu ermöglichen, mit Privatsphäre und in Sicherheit aufzuwachsen. Bitte versetzt euch in unsere Situation. Wir sind wie alle Eltern, die das Beste für ihr Kind wollen."