Mit Größe 36/38 Bebe Rexha: Modedesigner finden sie zu dick

Am 10. Februar werden die 61. Grammy Awards in Los Angeles verliehen und eine Sängerin hat besonderen Grund zur Freude. Bebe Rexha (29, "Meant to Be") ist gleich zwei Mal für die begehrte Musikauszeichnung nominiert: Sowohl in der Kategorie "Bester Nachwuchskünstler" als auch "Bestes Country-Duo". Doch die Vorfreude auf den wichtigsten Musikpreis der USA wird bei der 29-Jährigen nun durch ein modisches Problem getrübt.