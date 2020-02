Mit Gitarre und Tequila Zeit für ein Duett: Dwayne Johnson will mit Taylor Swift singen

Action-Darsteller und Ex-Profi-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson (47, "Jumanji") hat offenbar Gefallen am Singen gefunden. Der "Fast & Furious"-Star will gemeinsam mit Taylor Swift (30, "Shake It Off") singen und forderte sie deshalb zu einem Duett auf. "Als nächstes singen wir unser Duett. Du bringst die Gitarre mit, ich den Tequila", so Johnson auf Twitter. Dazu gratulierte er Swift zu ihrem neuen Song "The Man", in dem die Sängerin Sexismus brandmarkt.