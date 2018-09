Gewinner Alex und Bachelorette Nadine: Ein Liebes-Paar?

Und auf Instagram legt Nadine Klein am Mittwochabend nach: "Ich bin so unendlich dankbar, dass sich unsere Wege auf diese ungewöhnliche Art gekreuzt haben. Was nun kommt, wird die Zeit zeigen, ich kann nur sagen, dass ich mich sehr darauf freue und die richtige Entscheidung getroffen habe!", schreibt sie.