Mit gerade mal 22 Jahren Sie ist der bestbezahlte Promi: Woher stammen Kylie Jenners Millionen?

TV-Familienprojekt macht sich bezahlt

Als Kind von Kris (64) und Caitlyn Jenner (70) steht Kylie Jenner seit Kindestagen an in der Öffentlichkeit. Seit sie zehn Jahre alt ist, wird ihr Leben sowie jenes ihrer Familienmitglieder rund um Halbschwester Kim Kardashian (39) von der TV-Kamera begleitet. Die Reality-Show "Keeping Up With the Kardashians" läuft bereits in ihrer 18. Staffel. Wie viel Kylie Jenner vom Gagen-Kuchen abkriegt, ist nicht bekannt. Als der Kardashian-Jenner-Clan 2017 jedoch einen Vertrag über weitere fünf Staffeln abschloss, berichtete "TMZ" von 30 Millionen US-Dollar pro Staffel für die gesamte Familie.