München - Die Situation rund um das Coronavirus, die Ausgangssperre und die Schließung der kleinen Kneipen in Giesing sorgt dafür, dass viele Wirte rund um das Grünwalder Stadion in finanzielle Probleme geraten. Unter www.lokalsupport-giesing.de hat sich eine Initiative gegründet, mit der die Boazn in Giesing unterstützt werden sollen.