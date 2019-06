Mit Gast-Auftritt von Paris Jackson "Scream": Dritte Staffel der Horrorserie startet im Juli auf VH1

Die Ghostface-Maske darf wieder gruseln: Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, startet am 8. Juli die dritte Staffel der TV-Horror-Serie "Scream" auf dem US-Sender VH1 unter dem Namen "Resurrection". An dem Abend sowie am 9. und 10. Juli sollen je zwei Folgen laufen. Passend dazu veröffentlichte der Sender einen ersten Trailer. Der Start hatte sich wegen des Skandals um Produzent Harvey Weinstein (67) verzögert. Die ersten beiden Staffeln waren 2015 und 2016 auf MTV und in Deutschland auf Netflix gelaufen.