Mit Freund Cooke Maroney Bestätigt: Jennifer Lawrence hat sich verlobt

Jetzt ist endlich offiziell, was seit Tagen die Spatzen von den Dächern pfiffen: Jennifer Lawrence (28, "Red Sparrow") und ihr Freund, der Kunsthändler und Galerist Cooke Maroney (34) aus New York, haben sich verlobt. Das bestätigte ein Sprecher gegenüber dem US-Magazin "People". Die Gerüchte keimten auf, nachdem die beiden in einem französischen Restaurant im New Yorker Stadtteil Manhattan vor Kurzem gesehen worden sind und an der Hand von Lawrence ein mächtiger Ring funkelte. Bislang gab es allerdings noch kein offizielles Statement, noch nicht einmal dazu, ob die zwei überhaupt zusammen sind.