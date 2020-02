Natürlich kommen alle wegen der fabelhaften Kunst. Denn um die geht es ja schließlich bei der Champagner-Matinee in der Art-Consulting-Agentur Kunstkonnex in der Mandlstraße am Englischen Garten, wo diesmal Fotografien der Künstlerin Bianca Patricia Isensee ausgestellt sind. Klar, das mit dem Champagner hat die Zugkraft vielleicht noch etwas verstärkt.