München - Name, Vorname, Geburtsdatum und die Unterschrift müsse man lernen. "Das war leicht zu merken." So schildert Genco P. (25, Name geändert), wie er sich mit dem Pass eines anderen für Integrationstests anmeldete. Als Deutschem mit guten Sprachkenntnissen machten dem Speditionskaufmann die Aufgaben ebenso wenig Probleme wie die Anmeldung. Er sei sich sicher, dass er alle Tests bestanden habe, erklärt der 25-Jährige am Freitag vor Gericht.