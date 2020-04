Mit ernstem Hintergrund Jane Fonda: Neues Aerobic-Video mit 82 Jahren

Die Bitte der 82-Jährigen: die zahlreiche Teilnahme am "Virtual Fire Drill Friday". Fonda ist namhafte Unterstützerin der Demonstrationen, die vor der Corona-Krise regelmäßig vor dem US-Kapitol in Washington, D.C., stattgefunden haben. Mehrmals wurde sie deswegen verhaftet. "Die Zukunft braucht dich. Ich brauche dich", lauten die appellierenden Worte der Schauspielerin am Ende ihres Videos.