In seiner Rolle als Dr. Derek "McDreamy" Shepherd in der beliebten Ärzteserie "Grey's Anatomy" war Schauspieler Patrick Dempsey (54) häufig mit einer OP-Maske zu sehen. Nun hat er via Instagram seine Abonnenten dazu aufgerufen, während der Coronavirus-Krise einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dafür benutzt er ein Zitat seiner Figur aus der Serie.