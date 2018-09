Mit Erinnerung an die Emmys Kristin Davis: Fieser Seitenhieb auf "SatC"-Kollegin Kim Cattrall?

Der Clinch unter den "SatC"-Damen

Wir erinnern uns: Cattrall, Davis, Nixon und Parker drehten zusammen sechs Staffeln der Kultserie sowie zwei Filme. Davis, Nixon und Parker wollten einen dritten Film machen, doch Cattrall erteilte eine klare Absage. Als Gerüchte im Netz kursierten, das läge an der geforderten Gage von Cattrall, holte sie zum Rundumschlag aus. In einem Interview in der britischen TV-Sendung "Piers Morgan's Life Stories" sagte Cattrall gar, dass sie und ihre Co-Stars nie Freunde gewesen seien.