Mit Emma Bunton und Geri Halliwell Spice Girls: Mini-Reunion bei Brooklyn Beckhams Geburtstagparty

Brooklyn Beckham ist nun endgültig erwachsen: Der Sohn von David (44) und Victoria Beckham (45) feierte am vergangenen Wochenende bei einer ausgelassenen Feier seinen 21. Geburtstag. Doch bei einem Blick auf die Gästeliste gelangte der Promi-Spross fast schon in Vergessenheit: Neben seiner Mutter Victoria fanden auch die Spice-Girls Emma Bunton (44) und Geri Halliwell (47) den Weg auf die Party und feierten dort sozusagen eine Mini-Reunion. Halliwell postete auf ihrem Instagram-Account ein Bild von sich mit Bunton und dem jungen Beckham und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag! Oh, wie groß du geworden bist."