Mit "Ella Schön" im TV Annette Frier kehrt nicht als Danni Lowinski zurück

Schauspielerin Annette Frier (45) kehrt mit zwei neuen "Ella Schön"-Filmen auf den Bildschirm zurück. Am kommenden Sonntag zeigt das ZDF "Ella Schön: Die nackte Wahrheit" um 20:15 Uhr, die Woche darauf gibt es eine weitere Folge zu sehen. Für Frier ist die Rolle der am Asperger-Syndrom leidenden Ella etwas ganz Besonders. "Ella darf so vieles, was Annette sich nicht traut", lacht die Schauspielerin im Interview mit spot on news. Einer anderen Lieblingsrolle erteilt die 45-Jährige jedoch eine Absage. Für "Danni Lowinski" wird es demnach kein Comeback geben.