Mit einfachen Hausmitteln Abfluss verstopft: So reinigen Sie Ihre Rohre ohne Chemie

Reinigung mit Rohrspirale

Auch eine Rohrspirale hilft bei verstopften Abflüssen. Diese zunächst behutsam in den Abfluss einführen, bis sie in die Fallröhre gelangt. Nun an der Kurbel drehen und leichte Druckbewegungen Richtung Rohr ausüben. Bei festen Widerständen die Spirale immer ein Stück zurückziehen und neu ausrichten. Durch die Bohrbewegung lösen sich auch hartnäckige Ablagerungen im Rohrinneren. Aber Vorsicht: Nur handwerklich Geschickte sollten die Rohrspirale in die Hand nehmen, da man Rohr und Abfluss schnell beschädigen kann.