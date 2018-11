Mit Ehemann Justin Verlander Kate Upton: Das Supermodel ist jetzt Supermama

Seit einigen Tagen leben Supermodel Kate Upton (26, "Die Schadenfreundinnen") und ihr Ehemann Justin Verlander (35) nicht mehr in trauter Zweisamkeit. Die 26-Jährige ist bereits am 7. November Mutter einer Tochter geworden, wie sie nun höchstpersönlich mit einem ersten Schnappschuss der Kleinen via Instagram verraten hat. Auch den Namen des Nachwuchses gibt es dort zu lesen: sie hört auf den Namen Genevieve Upton Verlander.