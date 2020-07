Mit Ehemann Justin Mikita Nachwuchs für "Modern Family"-Star Jesse Tyler Ferguson

Seit 2013 verheiratet

Ferguson und Mikita heirateten 2013 in New York City. Verlobt hatten sie sich ein Jahr zuvor in Mexiko, nachdem das Paar etwa zwei Jahre zusammen war. Der Familienzuwachs kommt für den Schauspieler nach dem Ende der Sitcom "Modern Family", in der er seit Beginn im Jahr 2009 mitspielte. Die Serie endete nach elf Staffeln. Im April lief in den USA die letzte Folge.