Mit Ehemann in der Schweiz Kaley Cuoco findet endlich Zeit für die Flitterwochen

Ein halbes Jahr ist vergangen, seit Kaley Cuoco (33, "The Big Bang Theory") Springreiter Karl Cook (27) geheiratet hat. Jetzt hat das Paar offenbar etwas Zeit für die Flitterwochen gefunden. Die beiden sind gerade in Zermatt in der Schweiz. Die Schauspielerin postete ein Bild von sich und ihrem Mann auf Instagram, auf dem die beiden dick eingehüllt auf einem Balkon stehen. Im Hintergrund ist das Matterhorn zu sehen. "The Honeymooners", schrieb die 33-Jährige zu dem Foto.